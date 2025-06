Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Betrunkener Motorradfahrer bei Sturz verletzt (23.06.2025)

Radolfzell (ots)

Ein betrunkener Motorradfahrer hat sich bei einem Sturz auf der Radolfzeller Straße am Montagabend verletzt. Gegen 20.30 Uhr fuhr der 63-Jährige mit einer Honda in Richtung Möggingen. In einer leichten Linkskurve verlor er die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Ein Passant fand den verletzten Biker auf dem Bürgersteig liegend auf und verständigte den Notruf. Da sich der 61-Jährige während der Unfallaufnahme auffällig verhielt, führten die Beamten mit ihm einen Alkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von über 2,3 Promille. Der Mann musste daraufhin im Krankenhaus neben der Versorgung seiner Wunden eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Den Führerschein des 61-Jährigen behielten die Polizisten ebenfalls ein. An der Honda entstand durch den Sturz Blechschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

