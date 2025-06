Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld im Schwarzwald, K 5723

Schwarzwald Baar Kreis) Ein Leichtverletzter und Totalschaden nach Unfall (22.0.2025)

Königsfeld im Schwarzwald - K 5723 (ots)

Auf der Kreisstraße zwischen Brogen und Buchenberg ist am Sonntag, gegen 2 Uhr ein Autofahrer von der Straße abgekommen. Der 18-Jährige kam in einem Hyundai und drei Mitfahrern in Richtung Buchenberg alleinbeteiligt nach rechts von der Straße ab. Im angrenzenden Wald bliebt der totalbeschädigte Wagen stehen. Der Fahrer verletzte sich durch den Unfall leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell