Blumberg - B 27 (ots) - Auf der Bundesstraße 27 hat sich bei einem Unfall am Samstag, gegen 21:30 Uhr eine Person leichtverletzt. Während eine 44-jährige BMW-Fahrerin in Richtung Donaueschingen unterwegs war, musste sie verkehrsbedingt auf Höhe Zollhaus anhalten. Dies bemerkte ein nachfolgender 87-Jähriger in ...

