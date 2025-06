Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg, B 27

Schwarzwald Baar Kreis) Auffahrunfall fordert 40.000 Euro Schaden (21.06.2025)

Blumberg - B 27 (ots)

Auf der Bundesstraße 27 hat sich bei einem Unfall am Samstag, gegen 21:30 Uhr eine Person leichtverletzt. Während eine 44-jährige BMW-Fahrerin in Richtung Donaueschingen unterwegs war, musste sie verkehrsbedingt auf Höhe Zollhaus anhalten. Dies bemerkte ein nachfolgender 87-Jähriger in einem Hyundai zu spät und stieß mit dem Heck des BMWs zusammen. Wegen des Aufpralls verletzte sich in dem Wagen eine 17-jährige Beifahrerin leicht und kam in einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 40.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell