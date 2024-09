Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Polizeiliche Kontrollstelle zu Fortbildungszwecken

Worms (ots)

Am gestrigen Tag richtete die Polizei in der Zeit von 14:00 - 17:00 Uhr eine größere Kontrollstelle in der Alzeyer Straße ein, um die eigenen Kenntnisse, begleitet durch Spezialisten in dem Themenfeld der illegalen Veränderungen an Kraftfahrzeugen, in der Praxis zu vertiefen. Insgesamt konnten 48 Fahrzeugen einer polizeilichen Kontrolle zugeführt werden. Hierbei wurden an 12 Fahrzeugen Veränderungen festgestellt, welche zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten, ein Kraftfahrzeug wurde sichergestellt, da es bei der Polizei als gestohlen gemeldet war. Weiterhin wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetzes eingeleitet sowie mehrere Ordnungswidrigkeiten wegen Gurtverstößen und einer abgelaufenen Hauptuntersuchung geahndet.

