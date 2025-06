POL-KN: (Tuttlingen) - Alkoholisierten Autofahrer gestoppt - Führerschein sichergestellt (21.06.2025)

Spaichingen (ots) - In der Nacht auf Samstag sind Unbekannte in eine Bar in der Hauptstraße eingebrochen und haben Bargeld gestohlen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Lokal und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie entkamen mit mehreren Tausend Euro Bargeld. Zeugen, die in der Nacht auf Samstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der ...

