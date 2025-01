POL-FR: Umkirch: Nächtliche Verkehrskontrolle - Fahrer mit 1,91 Promille unterwegs

Freiburg (ots) - Am Montag, 27.01.2025, kurz vor 09.00 Uhr, versuchten drei unbekannte Männer in Istein in der Straße "In der Vorstadt" ein Fenster an einem Doppelhaus aufzuhebeln. Dabei wurden sie von einem Zeugen gestört und ergriffen die Flucht. Die Unbekannten gelangten nicht in das Haus. Eine sofort ...

