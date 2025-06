Villingendorf (ots) - Am Samstagnachmittag ist es auf der Landesstraße 424 bei Villingendorf zu einem Motorradunfall gekommen, bei dem sich eine 56-Jährige Verletzungen zugezogen hat. Die Frau fuhr mit ihrem Motorrad von Villingendorf in Richtung Rottweil, als sie in einer langgezogenen Linkskurve ins Straucheln geriet und die Kontrolle verlor. In der Folge ...

