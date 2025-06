Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf

Lkr. Rottweil) - Motorradfahrerin bei Sturz verletzt (21.06.2025)

Villingendorf (ots)

Am Samstagnachmittag ist es auf der Landesstraße 424 bei Villingendorf zu einem Motorradunfall gekommen, bei dem sich eine 56-Jährige Verletzungen zugezogen hat.

Die Frau fuhr mit ihrem Motorrad von Villingendorf in Richtung Rottweil, als sie in einer langgezogenen Linkskurve ins Straucheln geriet und die Kontrolle verlor. In der Folge kollidierte sie mit einem abgesenkten Teil der Schutzplanke und stürzte in den angrenzenden Grünstreifen.

Ein Rettungsdienst brachte die Frau zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Bergung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell