Königsfeld im Schwarzwald - K 5723 (ots) - Auf der Kreisstraße zwischen Brogen und Buchenberg ist am Sonntag, gegen 2 Uhr ein Autofahrer von der Straße abgekommen. Der 18-Jährige kam in einem Hyundai und drei Mitfahrern in Richtung Buchenberg alleinbeteiligt nach rechts von der Straße ab. Im angrenzenden Wald ...

mehr