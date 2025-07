Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Unterbilk - Kleinkind von Pkw erfasst - Schwer verletzt ins Krankenhaus

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Sonntag, 27. Juli 2025, 15:43 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag in Unterbilk wurde ein Kind von einem Pkw erfasst und so schwer verletzt, dass Rettungskräfte es in ein Krankenhaus brachten.

Ein zweijähriges Mädchen aus Mönchengladbach fuhr in Begleitung seiner Mutter mit seinem Tretroller auf dem rechten Gehweg der Hammer Straße in Richtung Rheinturm. Auf Höhe einer Tiefgaragenausfahrt hat das Kleinkind, vermutlich aufgrund eines Gefälles, den Tretroller nach links gelenkt und ist auf die Fahrbahn gerollt. Zu diesem Zeitpunkt fuhr eine 32-jährige Düsseldorferin mit ihrem Audi auf der Hammer Straße ebenfalls in Richtung Rheinturm. Sie bemerkte lediglich im vorderen rechten Bereich ihres Fahrzeugs einen Knall, bremste umgehend bis zum Stillstand ab und stellte fest, dass sie das Kleinkind angefahren hatte. Die Zweijährige erlitt durch die Kollision schwere Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden müssen.

