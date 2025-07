Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 40 - Verkehrsunfall bei Essen-Frohnhausen - Pkw überschlägt sich - Eine schwer verletzte Person - Vollsperrung

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Donnerstag, 24. Juli 2025, 22:15 Uhr

Gestern Abend verletzte sich eine Frau bei einem Verkehrsunfall auf der A 40 bei Essen-Frohnhausen schwer, nachdem sie sich mit ihrem Pkw überschlagen hatte. Die Fahrbahn in Richtung Dortmund musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

Nach Zeugenaussagen wollte eine 23-jährige Frau aus Essen mit ihrem Pkw an der Ausfahrt Essen-Frohnhausen die A 40 in Richtung Dortmund verlassen. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor sie die Kontrolle über ihren Skoda, fuhr einen Abhang herunter und wurde daraufhin wieder auf die Hauptfahrbahn geschleudert. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein 24-Jahre alter Mann aus Essen mit seinem Mercedes auf dem rechten Fahrstreifen. Trotz Ausweichmanövers konnte der 24-Jährige eine Kollision mit dem Pkw nicht mehr verhindern. Der Skoda überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die Essenerin verletzte sich bei dem Unfall so schwer, dass Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus bringen mussten. Der Fahrer des Mercedes blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn in Richtung Dortmund voll gesperrt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell