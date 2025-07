Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 46 - Verkehrsunfall bei Haan - Motorradfahrer schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz - Vollsperrung

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Donnerstag, 24. Juli 2025, 13:01 Uhr

Ein Motorradfahrer verletzte sich heute Mittag auf der A 46 bei Haan schwer, nachdem er mit einem Pkw zusammengestoßen und daraufhin gestürzt war. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn in Richtung Düsseldorf musste voll gesperrt werden.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 33-jähriger Mann aus Solingen mit seinem Motorrad an der Anschlussstelle Haan-Ost auf die A 46 in Richtung Düsseldorf auf. Auf dem rechten Fahrstreifen überholte er einen 29-Jährigen aus Wuppertal, der sich mit seinem Mercedes auf dem mittleren Fahrstreifen befand. Aus bislang ungeklärter Ursache touchierte der Motorradfahrer den Pkw. Durch den Aufprall wurde er von seiner Yamaha geschleudert und blieb auf dem linken Fahrstreifen liegen. Er verletzte sich so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Wuppertaler und sein Beifahrer blieben unverletzt. Für die gesamte Dauer der Verkehrsunfallaufnahme, die bis kurz vor 14:45 Uhr andauerte, musste die Fahrbahn in Richtung Düsseldorf voll gesperrt werden. Die Gegenfahrbahn musste für die Landung des Rettungshubschraubers kurzzeitig gesperrt werden.

