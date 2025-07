Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - 14-Jähriger flüchtet mit Kleinkraftrad vor Polizei - Mehrere Verkehrsverstöße - Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln - Blutprobe

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 23. Juli 2025, 22:57 Uhr

Als gestern Abend Beamte des ET PRIOS in Stadtmitte ein mit zwei Personen besetztes Kleinkraftrad kontrollieren wollten, flüchtete der Fahrer über innerstädtische Straßen und beging diverse Verkehrsverstöße. Im weiteren Verlauf stürzte er mit dem Zweirad und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Er konnte kurze Zeit später gestellt werden. Der 14-Jährige hatte keine Fahrerlaubnis und stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Das Kleinkraftrad stammt offensichtlich aus einem Diebstahl.

Aufgrund eines Verkehrsverstoßes wollten gestern Beamte des ET PRIOS den Fahrer eines Kleinkraftrades in Höhe der Worringer Straße kontrollieren. Der Fahrer missachtete jedoch die Anhaltezeichen und flüchtete mit seinem Sozius. Er missachtete rote Ampeln, fuhr entgegengesetzt in eine Einbahnstraße und teilweise auf Gehwegen und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer. Kurz darauf bog der Fahrer auf den Bertha-von-Suttner-Platz ab und stürzte dort. Er rannte dann über einen Bahnsteig, weiter über die Gleise und sprang von einer Überführungsbrücke hinab auf die Kölner Straße in ein dortiges Gebüsch. Beamte konnten ihn fixieren und zur Wache bringen. Dem 14-Jährigen wurde wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln eine Blutprobe entnommen. Außerdem hatte er keine Fahrerlaubnis. Das Kleinkraftrad stellten die Polizisten sicher.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell