Feuerwehr Bremen

FW-HB: Brand in Alten- und Pflegeheim: Großeinsatz für Feuerwehr und Rettungsdienst

Bremen (ots)

In Kattenesch kam es in der Nacht zu Dienstag, 24.06.2025, zu einem Brand in einem Patientenzimmer in einem Alten- und Pflegeheim. Das Pflegepersonal konnte den Bewohner des betroffenen Zimmers vor den Flammen retten. Er erlitt dennoch schwere Verletzungen. Das Gebäude musste fast vollständig geräumt werden. Das Feuer konnten die Einsatzkräfte relativ schnell unter Kontrolle bringen.

Gegen 23.35 Uhr wurden zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst zu dem Brand in der Alfred-Faust-Straße alarmiert. Vor Ort wütete ein Brand in einem Patientenzimmer. Der Bewohner wurde vor Eintreffen der Feuerwehr von Pflegepersonal gerettet. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert.

Atemschutztrupps gingen zur Menschenrettung und Brandbekämpfung ins Gebäude vor. Sie leiteten die Löschmaßnahmen ein und räumten die angrenzenden Bereiche. Das Feuer bekamen die Einsatzkräfte relativ schnell unter Kontrolle, es folgten gezielte Nachlöscharbeiten und umfassende Be- und Entlüftungsmaßnahmen. Seitens der Feuerwehr waren unter anderem Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 2, 4 und der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Arsten im Einsatz.

Ein Großaufgebot des stadtbremischen Rettungsdienst und weitere Sondereinheiten der Hilfsorganisationen kamen zum Einsatz, um neben dem verletzten Bewohner weitere 25 Personen zu sichten. Unter ihnen waren glücklicherweise keine weiteren Verletzten. Einige Bewohnende wurden zeitweise in einem Großraumrettungswagen betreut.

Sie konnten in der Nacht nicht in die Wohneinrichtung zurückkehren. Für die Unterbringung der Personen wurde im Klinikum Links der Weser eine Station extra hergerichtet.

