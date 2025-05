Feuerwehr Bremen

FW-HB: Pferd im Graben: Erster Einsatz für Fachgruppe Großtierrettung

Bremen (ots)

Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten am Sonntag, den 18.05.2025, am Hodenberger Deich in Oberneuland ein Pferd mit Spezialausrüstung aus einem Graben retten. Das Tier wurde anschließend an den Besitzer und einen Tierarzt übergeben. Es war nach Kenntnis der Feuerwehr einige Zeit nach dem Einsatz wieder wohl auf.

Kurz nach 16 Uhr meldete ein Anrufer das "Tier in Notlage". Zum Einsatz kamen Kräfte der Feuer- und Rettungswache 7 und die neue Fachgruppe Großtierrettung der Freiwilligen Feuerwehr (FF) Bremen-Blockland. Vor Ort lag ein Pferd entkräftet in einem Graben. Ein Tierarzt befand sich bereits an der Einsatzstelle, konnte das Pferd betäuben.

Dann legten die Einsatzkräfte der FF Blockland Gurte und Schlingen an. Mithilfe eines Teleskopladers von einem Landwirt konnte das Tier behutsam die Böschung hochgezogen werden. Als das Pferd in Sicherheit war, übernahmen der Tierarzt und der Eigentümer das Tier.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremen haben auch in der Vergangenheit viele Erfahrungen in der Großtierrettung gesammelt. Allerdings haben die Blockländer Feuerwehrleute nun nochmal eine besondere Zusatzausbildung absolviert und Sondermaterial in Dienst gestellt. Erst seit Mitte Mai fungieren sie offiziell nun als Fachgruppe Großtierrettung.

