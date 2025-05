Feuerwehr Bremen

FW-HB: Einsatzkräfte retten drei bewusstlose Personen aus brennenden Döner-Imbiss

Bremen-Neustadt (ots)

In den Mittagstunden am 16. Mai 2025 retteten Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremen drei Personen aus einem brennenden Döner-Imbiss im Buntentorsteinweg im Stadtteil Bremen-Neustadt. Der Brand ist gegen 13:10 Uhr aus bislang unbekannter Ursache ausgebrochen und führte zu einer Vielzahl an Notrufen in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle.

Aufgrund der großen Anzahl und der Art der Meldungen wurde von den Einsatzsachbearbeiter:innen in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein Großaufgebot an Einsatzkräften von den Feuer- und Rettungswachen 1 und 4, der Freiwillige Feuerwehr Bremen-Neustadt sowie des Rettungsdienstes zur Einsatzstelle alarmiert. Wegen der vielen Verletzten kam auch der Leitende Notarzt zum Einsatz. Mehr als 50 Einsatzkräfte befanden sich im Einsatz.

Bereits aus großer Entfernung konnten die anrückenden Einsatzkräfte die massive Brandrauchentwicklung sehen. Sofort nach dem Eintreffen an der Einsatzstelle gingen mehrere Atemschutztrupps zur Menschenrettung in das Erdgeschoss des viergeschossigen Wohn- und Geschäftsgebäudes vor. Drei schwerverletzte und bewusstlos Personen, darunter ein siebenjähriges Kind, konnten sehr schnell gefunden und an den Rettungsdienst zur weiteren Versorgung übergeben werden. Eine vierte verletzte Person hatte sich vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte selbstständig ins Freie retten können. Die vier Verletzten wurden mit Rauchgasintoxikationen und Brandverletzungen in Bremer Kliniken transportiert.

Der Brand selbst konnte von weiteren Atemschutztrupps schnell unter Kontrolle gebracht werden. Mehrere Gasflaschen sind von den vorgehenden Trupps geborgen und ins Freie gebracht worden. Rund 25 Minuten nach der Alarmierung wurde vom Einsatzleiter "Feuer in der Gewalt" gemeldet. Die Nachlösch- und Lüftungsmaßnahmen zogen sich noch einige Zeit hin.

Zur Schadenshöhe und zur Brandursache können keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

