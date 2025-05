Feuerwehr Bremen

FW-HB: Feuer in Mehrfamilienhaus, Personen vom Balkon gerettet

Bremen-Oberneuland (ots)

Am Mittwochabend, 07.05.2025, kam es zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Mühlenfeldstraße. Aufgrund des komplett verrauchten Treppenraumes, mussten die Bewohner:innen teilweise über eine Drehleiter vom Balkon gerettet werden.

Gegen 21:40 Uhr lief der Einsatz an. Neben der Berufsfeuerwehr wurde auch die Freiwillige Feuerwehr (FF) Bremen-Oberneuland alarmiert, die ihren Standort in Sichtweite zum Brandobjekt hat. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, wurde direkt eine Drehleiter in Stellung gebracht, um die Personen zu retten, die sich auf einen Balkon geflüchtet hatten. Parallel gingen Atemschutztrupps ins Gebäude vor - zur Brandbekämpfung in den Keller sowie zur Entrauchung und Kontrolle des Gebäude in die Obergeschosse.

Der Rettungsdienst sichtete fünf Personen, musste aber niemanden in ein Krankenhaus transportieren. Gegen 22:35 Uhr gab der Einsatzleiter "Feuer aus". Zumindest für die anbrechende Nacht konnten die Bewohner:innen nicht in das Gebäude zurückkehren.

Im Einsatz waren Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 1, 2 und 3, der FF Oberneuland sowie des Stadtbremischen Rettungsdienstes.

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell