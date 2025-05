Feuerwehr Bremen

FW-HB: Massive Rauchentwicklung im "Flüsseviertel": Feuer wütet in Mehrfamilienhaus

In der Rheinstraße kam es am Donnerstagabend, 22.05.2025, zu einem verheerenden Brand in einem Mehrfamilienhaus. Keller und Erdgeschoss fielen den Flammen komplett zum Opfer. Glücklicherweise gab es keine Verletzten.

Kurz vor 21 Uhr wurde über den Notruf 112 ein Brand im Keller des Wohngebäudes gemeldet. Als die ersten Kräfte der Feuerwehr vor Ort eintrafen und in das verqualmte Gebäude eindringen wollten, kam es zu einer Durchzündung, die das Keller- und das Erdgeschoss komplett erfassten. Dichter, schwarzer Rauch hüllte den Bereich rund um den Einsatzort ein. Mehrere Atemschutztrupps gingen nach und nach in das Gebäude vor, um die Flammen zu bekämpfen.

Eine Drehleiter wurde in Stellung gebracht, angrenzende Gebäude geräumt. In dem Brandobjekt befand sich bei Eintreffen der Feuerwehr bereits niemand mehr. Nach zirka 40 Minuten war der Brand unter Kontrolle. Doch die weiteren Löschmaßnahmen, die umfassende Be- und Entlüftung sowie die Kontrolle der Nebengebäude dauerten noch bis in die Nacht.

Das Vorgehen in dem betroffenen Wohnhaus wurde dadurch erschwert, dass die Treppen massiv in Mitleidenschaft gezogen worden sind. So war sicherer ein Zugang in die Obergeschosse nur noch über eine Drehleiter möglich.

Im Einsatz waren Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 1 und 4, der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Neustadt sowie Einsatzleitdienst, Fachberater Gefahrgut, Gerätewagen Atemschutz und Gerätewagen Hygiene.

