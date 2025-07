Polizei Düsseldorf

POL-D: Fahndungserfolg nach Taschendiebstahl in der Altstadt - Opfer führt Polizisten zu tatverdächtigem Trio - Festnahme

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 23. Juli 2025, 02:55 Uhr

In der Nacht zu heute gelang Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Mitte die Festnahme von drei Männern. Sie stehen in Verdacht, kurz zuvor einer Frau in der Altstadt ihre Geldbörse entwendet zu haben. Das Opfer hatte die Polizisten durch wichtige Informationen zu den Tatverdächtigen geführt. Das Trio im Alter von 19 bis 24 Jahren kommt für eine weitere Tat in derselben Nacht in Frage.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war die Frau in männlicher Begleitung in der Nacht auf der Flinger Straße unterwegs, als sie plötzlich zwei Unbekannte ansprachen und in ein Gespräch verwickelten. Ein Dritter stand währenddessen neben ihr. Kurze Zeit später, nachdem die Männer bereits weitergegangen waren, bemerkte sie, dass ihre Geldbörde entwendet worden war. Sie informierte die Polizei, die umgehend eine Fahndung einleitete. Als die Geschädigte dann per Mobiltelefon einen Hinweis über den vergeblichen Einsatz ihrer Bankkarte bekam, kamen die Beamten zu dem Entschluss, dass sich die Täter in der Nähe des Hauptbahnhofes aufhalten mussten. Eine Streife traf die drei Verdächtigen, auf die auch die Personenbeschreibung passte, auf dem Bertha-von-Suttner-Platz essend an. Einer von ihnen verdeckte mit seinem Fuß einen Schachtdeckel, unter dem die Bankkarte des Opfers versteckt war. Weiterhin hatten sie Bargeld dabei. Die Männer aus Marokko und Ägypten wurden festgenommen. Es wird geprüft, ob sie in der Nacht eine ähnlich gelagerte Tat begangen haben.

