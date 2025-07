Polizei Düsseldorf

POL-D: Geschäftseinbruch in Bilk - Quartett bei der Arbeit gestört - Drei Täter flüchten - Der Vierte wird einem Haftrichter vorgeführt

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Dienstag, den 22. Juli 2025, 02:31 Uhr

Mitten in der Nacht nahmen Polizeibeamte der Wache Bilk einen jungen Mann fest, der kurz zuvor in ein Geschäft eingebrochen hat. Er wird heute einem Haftrichter vorgeführt. Drei seiner Mittäter konnten mit einem hochmotorisierten Pkw flüchten. Die Ermittlungen dauern an.

Dank eines aufmerksamen Zeugen, der anscheinend nicht in den Schlaf kam, konnten Polizeibeamte heute Nacht schnell zu einem Geschäftseinbruch auf der Suibertusstraße alarmiert werden. Während drei Personen mittels einer Axt das Schaufenster eingeschlagen hatten, saß der Vierte in einem mit laufendem Motor wartenden Fluchtfahrzeug. Als die Beamten eintrafen, konnten zwei der drei Einbrecher in den hochmotorisierten Pkw gelangen und unerkannt flüchten. Der Letzte ergriff zu Fuß die Flucht, musste sich jedoch den nacheilenden Polizisten geschlagen geben. Während der Festnahme leistete der Mann erheblichen Widerstand und verletzte dabei einen Beamten leicht. Der 23-jährige Marokkaner aus den Niederlanden ist in Deutschland zwar ein unbeschriebenes Blatt, jedoch im Nachbarland polizeilich kein Unbekannter. Er wird einem Haftrichter vorgeführt. Die Fahndung nach dem flüchtenden Pkw samt der drei Täter, die allesamt schwarz gekleidet und maskiert waren, laufen auf Hochtouren.

