POL-D: Nach Versammlungen in der Landeshauptstadt - Schlägerei am Hauptbahnhof - Mehrere Hundert Personen beteiligt - Fünf Einsatzkräfte verletzt - Rund 20 Strafanzeigen

Sonntag, 20. Juli 2025, 16:47 Uhr

Eine Schlägerei mit mehreren Hundert Beteiligten löste gestern Nachmittag einen Großeinsatz der Polizei aus. Ehemalige Teilnehmende zweier unterschiedlicher Versammlungen (Pro-Syrisch und Pro-Kurdisch) waren auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofes aneinander geraten. Bei der Bewältigung des Einsatzes wurden fünf Polizisten verletzt. Es kam zu einzelnen Fest- und Ingewahrsamnahmen. Die Beamten fertigten rund 20 Strafanzeigen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen trafen am Nachmittag auf dem Konrad-Adenauer-Platz ehemalige Teilnehmende einer Pro-Syrischen und einer Pro-Kurdischen Demonstration aufeinander. Nachdem es zunächst zu verbalen Provokationen gekommen war, gerieten die Parteien auch körperlich aneinander und es kam zu einer Schlägerei. Hinzugerufene Polizistinnen und Polizisten konnten die Personen trennen. Es kam jedoch im weiteren Verlauf zu Flaschen- und Steinwürfen, wodurch insgesamt fünf Polizistinnen und Polizisten leicht verletzt wurden. Die Beamten nahmen zwei Personen fest und zwei in Gewahrsam. Es wurden rund 20 Strafanzeigen unter anderem wegen Landfriedensbruchs, Gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung gefertigt. Bislang ist der Polizei ein Verletzter der Auseinandersetzung bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

