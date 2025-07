Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Derendorf - Drei beteiligte Pkw - Sechs leicht verletzte Personen - Kreuzung gesperrt

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Freitag, 18. Juli 2025, 10:21 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall heute Vormittag in Derendorf mussten sechs Personen leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Diese Fahrzeuginsassen, allesamt aus Düsseldorf, befanden sich in drei Pkw, die im Kreuzungsbereich der Heinrich-Erhardt-Straße/Ulmenstraße kollidierten. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Kreuzung voll gesperrt.

Nach ersten Erkenntnissen war ein 61-jähriger Mann mit seinem Dacia Sandero auf der Ulmenstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 23-jähriger Mann mit seinem VW Caddy auf der Heinrich-Erhardt-Straße in Richtung Verteiler Nordfriedhof. Ebenfalls in diese Fahrtrichtung unterwegs war ein 57-jähriger Mann mit seinem Toyota Corrolla, der weiterhin mit einem 29-Jährigen, einer 28-Jährigen und einem Säugling besetzt war. Auf der Kreuzung Heinrich-Erhardt-Straße/Ulmenstraße stießen alle drei Fahrzeuge zusammen, wodurch der Dacia sich überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Alle sechs beteiligten Personen mussten mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme, die sich bis zum Mittag hinzog, wurde die Kreuzung voll gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen, die sich auch auf den ÖPNV auswirkten. Hinsichtlich der Unfallursache wird derzeit ermittelt, ob ein Fahrzeugführer möglicherweise bei Rot in den Kreuzungsbereich eingefahren ist.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell