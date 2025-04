Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auto beschädigt

Landkreis Sömmerda (ots)

Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zu Samstag ein geparktes Fahrzeug im Landkreis Sömmerda. In Großrudestedt machten sie sich an einem Lada zu schaffen. Dabei verbogen sie die Antenne und beide Außenspiegel. Zudem beschädigten sie die Scheibenwischer und verursachten so einen Schaden von etwa 600 Euro. Der Fahrzeughalter stellte die Beschädigungen am Samstagmorgen fest und informierte die Polizei. Gegen den Verursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. (SE)

