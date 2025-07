Polizei Düsseldorf

POL-D: Lierenfeld - Raub unter Vorhalt einer Schusswaffe - Polizei bittet um Hinweise

Düsseldorf (ots)

Freitag, 11. Juli 2025, 01:12 Uhr

Die Polizei Düsseldorf bittet um Hinweise nach einem Raub durch einen unbekannten Täter auf eine 30-jährige Düsseldorferin, vor ihrem Haus in Lierenfeld, an der Königsberger Straße.

Den ersten Ermittlungen zufolge kehrte die Geschädigte nach dem Besuch eines Schnellrestaurants zur Tatzeit zu ihrem Haus zurück. Nachdem die Düsseldorferin ihr Auto abgestellt hatte, begab sie sich zur Haustür und wurde dort von einem maskierten Täter abgefangen. Der Unbekannte bedrohte die Frau mit einer Schusswaffe und betrat mit ihr gemeinsam das Haus. Dort fragte der Räuber nach Wertgegenständen oder Örtlichkeiten, wo diese aufbewahrt werden. Letztlich entwendete der unbekannte Räuber die Handtasche und das Handy der 30-Jährigen und flüchtete mit seiner Beute vom Tatort.

Die Kriminalpolizei Düsseldorf fragt nun: "Wer hat am Freitag, den 11. Juli 2025, in der Königsberger Straße in Lierenfeld verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Zeugen melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 13 der Polizei Düsseldorf unter der Rufnummer 0211 8700."

