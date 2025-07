Polizei Düren

POL-DN: FOS-Polizei-Absolventinnen und -Absolventen am Berufskolleg Düren verabschiedet - 16 Nachwuchskräfte starten ins duale Studium

Düren (ots)

Am Mittwochabend (02.07.2025) wurden die diesjährigen Absolventinnen und Absolventen der Fachoberschule Polizei am Berufskolleg Kaufmännische Schulen des Kreises Düren feierlich verabschiedet. 16 Schülerinnen und Schüler haben ihr Fachabitur erfolgreich bestanden und starten am 1. September 2025 in ihr duales Studium im Polizeivollzugsdienst an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung (HSPV).

Der Bildungsgang "Fachoberschule Polizei" richtet sich an Jugendliche mit Realschulabschluss und bietet einen gezielten Einstieg in die Polizeilaufbahn in Nordrhein-Westfalen. Über zwei Jahre hinweg verbinden die Schülerinnen und Schüler schulische und praktische Inhalte: Während sie am Berufskolleg unter anderem in Deutsch, Englisch, Mathematik sowie in Recht und Staatslehre unterrichtet werden, absolvieren sie umfassende Praktika bei der Polizei. Dabei begleiten sie Streifenteams bei Einsätzen, unterstützen Ermittlungen in Kriminal- und Verkehrskommissariaten und erhalten Einblicke in die Stabsarbeit.

Leitender Polizeidirektor Stefan Thomaßen von der Polizei Düren würdigte in seiner Ansprache das Engagement der Absolventinnen und Absolventen. Sie hätten sich für einen Beruf entschieden, in dem sie täglich Menschen helfen und Verantwortung übernehmen. Es sei ein anspruchsvoller, aber abwechslungsreicher Weg mit vielen Chancen zur persönlichen Weiterentwicklung. Auf diesem Weg sollten sie sich stets von Mut, Respekt und Solidarität leiten lassen.

Besonderen Applaus erhielt ein selbst entwickeltes Social-Media-Projekt zur E-Scooter-Prävention, das die Schülerinnen und Schüler in enger Zusammenarbeit mit der Polizei Düren realisiert hatten. Das Video wurde landesweit geteilt und sorgte auch bei der Abschlussfeier für Begeisterung. Für den musikalischen Rahmen sorgten der singende Polizeihauptkommissar Oliver Schmitt und Tim Schroif am Klavier - beide vom Polizeipräsidium Aachen -, die mit ihren stimmungsvollen Beiträgen die Feier bereicherten.

Das Konzept der Fachoberschule Polizei gilt landesweit als Erfolg: Inzwischen wird der Bildungsgang an 15 Standorten in NRW angeboten - teils auch mit mehreren Klassen - und erfreut sich großer Beliebtheit. Er leistet einen wichtigen Beitrag zur Nachwuchsgewinnung für den Polizeidienst und stärkt damit nachhaltig den öffentlichen Dienst.

