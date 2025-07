Polizei Düren

POL-DN: Beim Abbiegen mit entgegenkommendem Motorrad kollidiert

Titz (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag (02.07.2025) gegen 14:30 Uhr erlitt eine 22-jährige Motorradfahrerin aus Viersen schwere Verletzungen, als sie auf der B55 in Höhe der Anschlussstelle Jülich Ost mit einem abbiegenden Transporter kollidierte.

Der 28-jährige Fahrer eines Sprinters befuhr zur Unfallzeit die B55 aus Richtung Mersch kommend in Richtung Hompesch und wollte in Höhe der Anschlussstelle Jülich Ost nach links auf die BAB 44 in Fahrtrichtung Aachen abbiegen. Nach ersten Erkenntnissen hatte er die auf der B55 entgegenkommende Kradfahrerin zwar wahrgenommen, jedoch deren Entfernung bzw. Geschwindigkeit falsch eingesetzt und war dann beim Abbiegevorgang mit dem Zweirad kollidiert. Durch die Kollision mit dem Transporter wurde die 22-jährige Fahrerin des Motorrades schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber einem Krankenhaus zugeführt werden. Der Fahrer des Sprinters wurde durch die Kollision leicht verletzt, konnte aber nach medizinischer Versorgung vor Ort entlassen werden. Die B55 war für die Dauer der Unfallaufnahme für beide Fahrtrichtungen im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Aachen war zur Unterstützung bei der Unfallaufnahme eingesetzt.

