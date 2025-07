POL-DN: Unfall zwischen Fahrrad und Roller beim Überholen

Aldenhoven (ots) - Beim Brand der Absaugeinrichtung einer Drehmaschine am Dienstag (01.07.2025) gegen 13:30 Uhr entstand fünfstelliger Sachschaden in einem metallverarbeitenden Betrieb in der Industriestraße. Neben der alarmierten Feuerwehr wurden auch Beamte der Polizeiwache Jülich am gestrigen Nachmittag zu einem Brand in der Werkstatt eines Gewerbebetriebes in ...

