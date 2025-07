Polizei Düren

POL-DN: Brand an einer Industriemaschine verursachet hohen Sachschaden

Aldenhoven (ots)

Beim Brand der Absaugeinrichtung einer Drehmaschine am Dienstag (01.07.2025) gegen 13:30 Uhr entstand fünfstelliger Sachschaden in einem metallverarbeitenden Betrieb in der Industriestraße.

Neben der alarmierten Feuerwehr wurden auch Beamte der Polizeiwache Jülich am gestrigen Nachmittag zu einem Brand in der Werkstatt eines Gewerbebetriebes in der Industriestraße in Aldenhoven entsandt. Dort war die Absauganlage einer Drehmaschine in Brand geraten und noch vor Eintreffen der Feuerwehr durch Mitarbeiter des Betriebes gelöscht worden. Beim Betrieb der Maschine hatte nach ersten Erkenntnissen heißer Metallstaub eine starke Rauchentwicklung in einem Filter der Maschine verursacht, so dass die eingebaute Löschanlage ausgelöst wurde. Zudem setzten die Bediensteten Feuerlöscher ein. Mitarbeiter des Betriebes kamen nicht zu Schaden. Der an der Maschine entstandene Sachschaden wird auf ca. 40.000, - Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

