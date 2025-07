Polizei Düren

POL-DN: Rauchentwicklung in Wohnhaus sorgt für Feuerwehreinsatz in der Innenstadt

Düren (ots)

Aufgrund einer Rauchentwicklung aus einem Wohnhaus am Ahrweilerplatz am Montagnachmittag (30.06.2025) musste die Feuerwehr zu Löscharbeiten in die Innenstadt ausrücken. Durch den konsequenten Einsatz konnten Schlimmeres verhindert werden.

Beim Brand im Keller eines Wohnhauses am Ahrweilerplatz in Düren konnte die Feuerwehr eine Brandausdehnung durch sofortige Löscharbeiten verhindern. Aus bislang ungeklärter Ursache war gegen 16:50 Uhr ein Eimer mit Unrat im Keller des Mehrfamilienhauses in Brand geraten. Es entstand lediglich geringer Sachschaden; Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell