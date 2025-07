Polizei Düren

POL-DN: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden - die Bilanz eines Verkehrsunfalles in Linnich.

Linnich (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag (30.06.2025) gegen 16:40 Uhr wurden in Linnich auf der Jülicher Straße zwei Personen zum Teil schwer verletzt. Beide beteiligten Fahrzeuge wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Auf der Jülicher Straße in Linnich kam es am gestrigen Nachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall, als der Pkw eines 46-jährigen Mannes aus Titz aus bislang ungeklärter Ursache auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs geriet und dort mit dem entgegenkommenden Pkw eines 30-jährigen Mannes aus Linnich kollidierte, der die Jülicher Straße in Richtung Linnich befuhr. Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Der 46-jährige Unfallverursacher wurde schwerverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der 30-jährige Linnicher wurde durch den Zusammenstoß leichtverletzt. Eine ärztliche Behandlung vor Ort war nicht erforderlich. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 35.000, - Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Jülicher Straße zeitweise gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell