POL-DN: E-Scooter-Fahrer bei Kollision mit Pkw schwer verletzt

Linnich (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag (30.06.2025) gegen 16:40 Uhr wurden in Linnich auf der Jülicher Straße zwei Personen zum Teil schwer verletzt. Beide beteiligten Fahrzeuge wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Auf der Jülicher Straße in Linnich kam es am gestrigen Nachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall, ...

