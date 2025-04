Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen

Lkr. Tuttlingen) - Dixi-Toilette auf Parkplatz in Brand gesetzt - Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung (31.03.2025)

Geisingen (ots)

Am Montagnachmittag ist gegen 13:45 Uhr auf dem Parkplatz Wartenberg an der Bundesstraße 31 in Fahrtrichtung Freiburg eine mobile Toilette durch Unbekannte in Brand gesetzt worden.

Beim Eintreffen der Feuerwehr Geisingen stand das Dixi-Klo bereits in Vollbrand und war nahezu vollständig geschmolzen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich beim Polizeiposten Immendingen unter Tel. 07462 94640 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell