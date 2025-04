Rottweil (ots) - Am Montagnachmittag haben unbekannte Kinder mehrere Fahrzeuge in der Johanniterstraße beschädigt und mit beleidigenden Schriftzügen verunstaltet. Zwischen 17:30 Uhr und 18:45 Uhr verunstalteten zwei Kinder an drei abgestellten Fahrzeugen den Lack in Form von Kratzern mit beleidigenden ...

