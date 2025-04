POL-KN: (Rottweil, A81) - Gefährliches Fahrverhalten auf der Autobahn 81 - Polizei ermittelt wegen Nötigung im Straßenverkehr (31.03.2025)

Konstanz (ots) - Aufgrund eines nicht gegebenen Rabatts ist am Montagnachmittag in einem Warenhaus in der Hussenstraße zu einer Körperverletzung gekommen. Eine 69-Jährige wollte in einem Geschäft Socken kaufen. Nachdem ihr die 24-jährige Kassiererin jedoch nicht den beanspruchten Rabatt auf die Ware gab, schlug die 69-Jährige ihr auf die Hand und beleidigte sie. ...

