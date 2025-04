POL-KN: (Öhningen, L193, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer bei Sturz leicht verletzt (31.03.2025)

Konstanz (ots) - Glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitten hat eine Fußgängerin bei einem Unfall auf der Egger Straße am Montagabend. Gegen 19 Uhr lief eine 41-Jährige am rechten Fahrbahnrand in Richtung Mainaustraße. Eine in dieselbe Richtung fahrende 75-Jährige übersah die Frau und streifte sie in der Folge mit der Fahrzeugfront am Bein. Dadurch ...

mehr