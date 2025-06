Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Mann masturbiert im Regionalzug - Festnahme durch Bundespolizei

Oldenburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag wurde ein 29-Jähriger im Hauptbahnhof Oldenburg durch die Bundespolizei festgenommen. Der Mann soll sich am Mittwochmorgen in einem Regionalzug vor einer jungen Frau selbst befriedigt haben.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochmorgen zwischen 8:53 Uhr und 9:11 Uhr in einem Regionalzug von Bremen nach Oldenburg. Der mutmaßliche Täter saß schräg gegenüber einer 26-jährigen Frau, die er mit seinem Blick fixierte und dabei anfing zu masturbieren. Nachdem die Frau den Mann auf sein strafbares Verhalten angesprochen hatte, bat sie andere Fahrgäste um Hilfe und setzte sich in eine Sitzgruppe zu weiteren Reisenden. Ein bislang unbekannter männlicher Zeuge sprach schließlich den Tatverdächtigen an, woraufhin dieser den Zug in Hude verließ.

Im Hauptbahnhof Oldenburg angekommen, zeigte die Geschädigte den Sachverhalt bei der Bundespolizei an. Anhand von Videomaterial aus Überwachungskameras, konnte die Bundespolizei einen mutmaßlichen Tatverdächtigen identifizieren. Der 29-jährige Syrer konnte dann in der Nacht zum Donnerstag gegen 2:15 Uhr durch eine Streife der Bundespolizei im Bahnhof Oldenburg erkannt und vorläufig festgenommen werden.

Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung und Erregung öffentlichen Ärgernisses. Zudem interessierte sich die Justiz in einem anderen Fall für seinen derzeitigen Aufenthaltsort.

Die Bundespolizei sucht im Rahmen der weiteren Ermittlungen Zeugen des Sachverhalts. Personen, welche den Vorfall beobachtet haben oder ebenfalls belästigt wurden, werden gebeten sich mit der Dienststelle der Bundespolizei in Oldenburg unter der Rufnummer 0441 218380 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell