Polizei Düren

POL-DN: Hohe Einsatzbelastung durch Gewittersturm mit Sturm und Starkregen

Kreis Düren (ots)

Der über das Kreisgebiet hinwegziehende Gewittersturm hat nach den extremen Temperaturen des Tages am gestrigen frühen Abend (02.07.2025) in der Zeit zwischen 15:45 Uhr und 19:15 Uhr für eine hohe Einsatzbelastung bei Polizei und Feuerwehr gesorgt. Insgesamt wurden in der Zeit 84 witterungsbedingte Einsätze gemeldet und abgearbeitet.

Gefahrenstellen durch herabgefallene Äste oder umgestürzte Bäume auf der Fahrbahn aber auch Verkehrsunfälle, Hilfeersuchen und eine sturmbedingte Alarmauslösung waren, insbesondere im Stadtgebiet Düren und im Nordkreis, die häufigsten Einsatzanlässe, die sowohl die Polizei als auch die Feuerwehr beschäftigten.

In der Rheinstraße in Mariaweiler wurde ein Kind von einem herabstürzenden Ast verletzt; ein Rettungswagen war eingesetzt.

In Aldenhoven stürzte ein Baum auf einen geparkten Pkw und verursachte einen geschätzten Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

In Arnoldsweiler wurde eine 67-jährige Pkw-Fahrerin aus Düren durch die Kollision mit einem umstürzenden Baum leicht verletzt. Sie hatte die Neusser Straße aus Richtung Ellen kommend in Richtung Düren befahren als plötzlich ein Baum rechts neben der Fahrbahn umgestürzte und ihr Fahrzeug traf. Durch die Kollision wurde die Fahrerin leicht verletzt und musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5.200 Euro geschätzt.

Trotz der beiden leicht verletzten Personen kann in Anbetracht der extremen Wetterlage insgesamt für den Kreis Düren von einem glimpflichen Ausgang der Hitzewelle gesprochen werden.

