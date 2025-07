Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Zivilfahnder nehmen Ladendiebe auf frischer Tat fest - Beute an Modegeschäft übergeben

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Mittwoch, 23. Juli 2025, 17:05 Uhr

Ein Diebesduo konnte am Mittwochnachmittag von Polizisten des Einsatztrupps der Polizeiinspektion Mitte auf frischer Tat festgenommen werden, nachdem es mehrere Bekleidungsartikel aus einem Modegeschäft auf der Königsallee gestohlen hatte.

Zivilfahndern fiel im Bereich der Königsallee ein Mann auf, der mit einer leeren Tüte ein dortiges Modegeschäft betrat. Kurze Zeit später kam er wieder zurück, hatte seine zuvor leere Tüte jedoch randvoll mit Bekleidung gefüllt. Der Mann ging zu einem auf der Bastionstraße parkenden Pkw, öffnete den Kofferraum und kippte den gesamten Inhalt hinein. Hierbei handelte es sich um Kleidung, die teils noch mit Bügeln und Sicherungen versehen war. Dieses Prozedere wiederholte der Dieb nochmal, bis er erneut zum Modegeschäft zurückging. In diesem Moment betrat eine Frau dieses und kam ebenfalls mit einer prall gefüllten Tüte in der Hand heraus und übergab sie an den Mann. Nun ging das Duo zum Pkw und konnte nach kurzer Fahrt durch eine Streife kontrolliert werden. Der 36-jährige Mann und die 33-jährige Frau aus Rumänien sind hinreichend wegen Eigentumsdelikten polizeilich bekannt. Sie wurden festgenommen und zum Polizeigewahrsam gebracht. Die 65 entwendeten Artikel im Gesamtwert von über 2.500 Euro wurden an das Modegeschäft zurückgegeben.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell