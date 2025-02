Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Einbruch in Wohnhaus

Unna (ots)

Am Donnerstag (06.02.2025) kam es in der Zeit zwischen 10:45 Uhr und 15:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Bergischen Straße.

Unbekannte Täter hebelten die Terrassentür auf und gelangten in das Wohnhaus. Es wurde Schmuck entwendet.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Unna unter 02303 921 3120 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

