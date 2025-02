POL-UN: Schwerte - Einbruch in Hochparterrewohnung in Westhofen

Fröndenberg (ots) - Bislang unbekannte Täter sind zwischen Montag (03.02.2025) und Dienstag (04.02.2025) gewaltsam in eine Werkstatt an der Straße "In der Liethe" in Fröndenberg eingedrungen. Dort entwendeten sie zwischen Montag, 16.30 Uhr und Dienstag, 16.50 Uhr diverse Werkzeuge. Zeugen, die Angaben zum Einbruch machen können werden gebeten, sich bei der Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per ...

mehr