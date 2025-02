Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Unfall

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Im Amselweg beschädigte zwischen Mittwoch, 18 Uhr und Donnerstag, 18 Uhr, ein Unbekannter vermutlich beim Ein-/oder Ausparken einen Audi, welcher dort in einer Tiefgarage abgestellt war. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 2500 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Essingen/Tauchenweiler: Unfall auf Wanderparkplatz

Gegen 10:40 Uhr beabsichtigte am Freitag ein 65-jähriger BMW-Fahrer in einen Wanderparkplatz einzufahren. Aufgrund Eisglätte verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen dort abgestellten Opel. Durch die Kollision entstand ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Bopfingen/Trochtelfingen: Nach Kollision geflüchtet

Am Freitag bog ein 25-Jähriger mit seinem Mercedes von der K3316 nach rechts auf die K3315 ein. Etwa 100 Meter auf der K3315 kam ihm, in einer dortigen Linkskurve, ein Kleinbus entgegen, welcher teilweise auf der falschen Fahrbahn fuhr. Infolgedessen streiften sich die beiden Fahrzeuge. Der Unfallverursacher, an dessen Fahrzeug Ansbacher Kennzeichen angebracht waren, setzte jedoch seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Unfalls sollen sich bitte unter 07362/96020 beim Polizeiposten Bopfingen melden.

