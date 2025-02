Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Trunkenheit, Brand, Sonstiges

Aalen (ots)

Weinstadt-Endersbach: Handtuchhalter angezündet

Am Donnerstag war gegen 11:50 Uhr die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und über 20 Mann an einer Schule in der Beutelsbacher Straße im Einsatz. Dort hatten zuvor bislang unbekannte Täter einen Papierhandtuchhalter in einer Toilette in Brand gesetzt. Bei dem Feuer wurde auch eine Trennwand einer Toilettenkabine beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Verletzt wurde niemand.

Schwaikheim: Betrunken im Straßenverkehr unterwegs

Am Donnerstagabend wurde gegen 23:15 Uhr ein 22-jähriger Mercedes-Fahrer in der Bahnhofstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hier konnte zunächst starker Alkoholgeruch im Atem des Fahrers festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. Der Führerschein des 22-jährigen wurde vor Ort beschlagnahmt. Der Mercedes-Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen und muss mit einer Anzeige rechnen.

Rudersberg-Michelau: Unfall mit Radfahrer

Am Donnerstag, gegen 16:45 Uhr übersah in der Hauptstraße ein 59-jähriger DACIA-Fahrer einen vorfahrtsberechtigten 42-jährigen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer am Bein verletzt wurde. Er kam ins Krankenhaus. Am Rennrad des 42-Jährigen entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Am Dacia wurde der entstandene Sachschaden auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Schorndorf: Unfall mit über 30.000 Euro Sachschaden

Geschätzt über 30.000 Euro Gesamtschaden sind Bilanz eines Unfalles am Donnerstag gegen 18:30 Uhr auf der Wangener Straße (L1225) im Bereich der Einmündung zur Landesstraße L1147. Hier wollte ein 51-jähriger Mercedes-Fahrer von der L1147 nach links auf die L1125 abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Fiat einer 57-Jährigen. Bei dem Unfall verletzte sich die Fiat-Fahrerin leicht. Der Einmündungsbereich musste zur Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung etwa eine Stunde gesperrt werden.

Rommelshausen: Verstoß gegen das Waffengesetz

Am Freitagmorgen wurde die Polizei gegen 04:50 Uhr darüber informiert, dass es aus dem Bereich der Jägerstraße zu mehreren Knall- beziehungsweise Böllergeräuschen kam. Eine Polizeistreife konnte dort einen 31-jährigen Mann antreffen, der sich bei der Befragung zur Herkunft der Geräusche in Widersprüche verwickelte. Im Rahmen weiterer polizeilicher Maßnahmen konnte eine Schreckschusswaffe samt Knallkartuschen aufgefunden werden. Da der 31-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen waffenrechtlichen Erlaubnis war (der sogenannte "Kleine Waffenschein"), wurde gegen ihn ein Strafverfahren eröffnet.

Backnang: Trunkenheit im Verkehr

Am Donnerstag, gegen 17:25 Uhr fiel einer Polizeistreife ein VW-Fahrer in der Gartenstraße auf. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle ergab ein Atemalkoholtest bei dem 61-jährigen Fahrer einen Wert von knapp 2 Promille. Er musste das Auto sofort stehen lassen und sich einer Blutentnahme unterziehen. Ferner muss er mit einer Anzeige rechnen.

