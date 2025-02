Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung - Unfallfluchten - Arbeitsunfall - Diebstahl

Aalen (ots)

Aalen: Glasscheiben beschädigt

Vermutlich mittels kleiner Stahlkugeln, die mit einer Schleuder abgeschossen worden sein könnten, wurden am Donnerstag zwischen 0 Uhr und 11:45 Uhr zwei Glasscheiben des kleinen Sitzungssaales im Landratsamt in der Stuttgarter Straße beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: Unfall beim Abbiegen

Am Donnerstag gegen 12.15 Uhr befuhr eine 35-jährige Lenkerin eines Dacia die Ebnater Steige in Fahrtrichtung Unterkochen. An der Kreuzung in Unterkochen wollte die Dacia-Lenkerin nach links in Richtung Bundesstraße abbiegen. Aufgrund eines Fahrfehlers prallte sie frontal in einen Audi einer 49-Jährigen, welcher an der Rotlicht zeigenden Ampel stand. Bei dem Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstagabend einen VW Golf, der in der Abt-Kuno-Straße abgestellt war, auf der linken Fahrzeugseite. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von rund 2.000 Euro. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Nummer 07961 930-0 zu melden.

Waldstetten: Arbeitsunfall

Am Donnerstag gegen 16:20 Uhr ereignete sich in der Gmünder Straße ein Arbeitsunfall, bei welchem ein 47-jähriger Arbeiter schwer verletzt wurde. Der Mann wurde in eine Maschine eingeklemmt und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Er wurde in ein Klinikum eingeliefert.

Schwäbisch Gmünd/Hussenhofen: Unfallflucht

Am Donnerstag gegen 19:30 Uhr geriet ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der Hauptstraße zu weit auf die linke Fahrspur. Infolgedessen streifte er einen entgegenkommenden Pkw des Herstellers FCA, den eine 37-Jährige lenkte. Anschließend fuhr der Verursacher einfach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 entgegen.

Schwäbisch Gmünd/Straßdorf: Geldkassette aufgebrochen

Bereits am Sonntag, 16.02.25, zwischen 01:00 Uhr und 08:80 Uhr, brach ein Unbekannter eine auf einem Tisch festgeschraubte Geldkassette eines Eierverkaufsstandes in der Donzdorfer Straße auf. Der Sachschaden und der Wert des Diebesgutes belaufen sich auf ca. 350 Euro. Um Zeugenhinweise bittet der Polizeiposten Waldstetten unter der Telefonnummer 07171 42454.

