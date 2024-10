Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 19-Jähriger verstirbt bei Verkehrsunfall

Northeim (ots)

Uslar OT Schoningen, Landesstraße 554 zwischen Schoningen und Verliehausen, Mittwoch, 16.10.2024, 16.05 Uhr

SCHONINGEN (Wol) - Unfall zwischen Motorradfahrer und Traktor.

Am Mittwoch befuhr ein 19-jähriger Mann aus Wesertal-Heisebeck (Hessen) mit einem Motorrad die L554 aus Verliehausen in Richtung Schoningen. In entgegensetzte Fahrtrichtung fuhr ein 27-jähriger Mann aus Uslar mit einem Traktor die L554. Der 27-Jährige wollte mit dem Traktor nach links in einen Wirtschaftsweg einbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Motorradfahrer.

Durch den Unfall erlitt der 19-Jährige schwerste Verletzungen und verstarb an den Folgen der Verletzungen noch am Unfallort. Der 27-Jährige erlitt einen Schock.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 11.000 Euro.

Aufgrund der Durchführung einer spezialisierten Verkehrsunfallaufnahme war die L554 zwischen Schoningen und Verliehausen bis ca. 20.30 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell