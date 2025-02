Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und Unfallflucht

Aalen (ots)

Schorndorf: Unfallflucht

In der Zeit zwischen Dienstag, 14:00 Uhr und Donnerstag 17:30 Uhr wurde im Konrad-Haußmann-Weg ein geparkter VW Golf durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer vorne rechts beschädigt. Vermutlich wurde der VW Golf bei der Vorbeifahrt touchiert. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am VW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Schorndorf führt die weiteren Ermittlungen und bittet Hinweise zum Unfallverursacher unter der Telefonnummer 07181 2040.

Schorndorf: Mit Bus kollidiert

Aus noch unbekannter Ursache geriet am Freitagmorgen, gegen 07:25 Uhr eine 50-jährige Opel-Fahrerin in den Gegenverkehr auf der Göppinger Straße. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Linienbus. Die Opel-Fahrerin wurde durch den Unfall leicht am Kopf verletzt und kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Es entstand zudem ein Gesamtschaden von etwa 12.000 Euro.

Waiblingen: Mit E-Scooter gestürzt

Am Freitag, gegen 12:10 Uhr wollte eine 50-Jährige mit ihrem E-Scooter von der Fahrbahn der Schmidener Straße auf den Gehweg wechseln. Hierbei stürzte sie alleinbeteiligt und zog sich leichte Kopfverletzungen zu. Sie musste zur weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell