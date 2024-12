Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Gegen Ampel gefahren.

Lippe (ots)

Am Samstag (07.12.2024) um 22.10 Uhr kam es auf der Ostwestfalenstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 34-jährige Fahrerin verlor in Fahrtrichtung Blomberg die Kontrolle über einen Peugeot 206 und kollidierte mit einer Ampel im Kurvenbereich der Abfahrt Wöbbel. Sie erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin stand vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln; eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Der Sachschaden beträgt ca. 7.000 Euro.

