POL-COE: Billerbeck, Beerlager Straße/ Einbruch in kommunale Unterkunft

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben an der Mollstraße in Seppenrade versucht, in einen Kindergarten einzubrechen. Zwischen 16.15 Uhr am Dienstag (17.12.24) und 6.45 Uhr am Mittwoch (18.12.24) gelang es zunächst, die Haupteingangs-Tür aufzubrechen, jedoch scheiterten die Täter an einer weiteren. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. ...

