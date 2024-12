Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Mollstraße/ Versuchter Einbruch

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben an der Mollstraße in Seppenrade versucht, in einen Kindergarten einzubrechen. Zwischen 16.15 Uhr am Dienstag (17.12.24) und 6.45 Uhr am Mittwoch (18.12.24) gelang es zunächst, die Haupteingangs-Tür aufzubrechen, jedoch scheiterten die Täter an einer weiteren. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

