Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln/ Mutmaßliche Taschendiebin gesucht

Coesfeld (ots)

Die Polizei sucht nach einer mutmaßlichen Taschendiebin via Öffentlichkeitsfahndung. Sie soll gegen 11 Uhr am 22. August eine Geldbörse samt Debitkarte in Nottuln entwendet haben. An einem Geldautomaten der Sparkasse Westmünsterland an der Schlaunstraße versuchte sie gegen 11.30 Uhr, Geld mit der Debitkarte abzuheben, was jedoch nicht gelang.

Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Fotos der Frau sind im Fahndungsportal der Polizei hinterlegt: https://polizei.nrw/fahndung/154505

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell